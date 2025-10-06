Kıbrıs Türk Kızılay, Türk Kızılay KKTC Delegasyon Başkanlığı iş birliğiyle yürüttüğü “KKTC Sosyal Yardım Projeleri” kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Kızılay’ından yapılan açıklamaya göre, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Kalkanlı Yaşam Evi ziyaret edilerek engelli ve yaşlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik destekte bulunuldu.

Kıbrıs Genç Kızılay üyelerinin de katıldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde, merkezin atölye çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler, çevre düzenlemesi için ekipmanlar ve öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik destekler teslim edildi, hediyeler verilirken, gönüllüler tarafından etkinlikler düzenlendi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde “Yarın Bizim de Hikayemiz Olabilir” sosyal yardım projesi kapsamında hediye takdim edilerek, mini sinema odasına ses sistemi desteği sağlandı.

Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu kıyafet ve hijyen malzemelerinin kısa sürede Yaşam Evi’ne ulaştırılması için planlama yapıldı.

-Sezen

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, sosyal yardım faaliyetlerinin önemine değinerek, temel ihtiyaçlar yanında toplumsal bağları güçlendirme, umut ve mutluluk katma noktasına da önem verdiklerini belirtti.