Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Ankara'daki lokalinde iftar yemeği düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, iftar davetine KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve eşi, TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz ve eşi ile KKTC Ankara Büyükelçiliği personeli katıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Genel Başkanı Tolga Ünsaldı yaptığı açılış konuşmasında mart ayının takvimde özel önemini vurguladı.

Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün ve Rum uzlaşmazlığının ana nedenlerinden biri olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli, 186 sayılı siyasi ve haksız kararının bu sene 60. yıl dönümü olduğunu söyleyen Ünsaldı, 186 sayılı kararın tek yanlı ve hatalı alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Ünsaldı, BM’nin iki kurucu toplumdan birinin bütün seçilmişlerinin dışlandığı bir hükümeti Kıbrıs hükümeti olarak tanıyarak bundan sonraki yıllarda alacağı bütün kararlarda bu yanlış karara atıfta bulunduğunu ve buna dayanarak Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek meşru hükümet olarak kabul edildiğini söyledi.