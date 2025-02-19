Güney Kıbrıs’ta kalan bazı Kıbrıs Türk mallarının idaresinde yaşanan sorunların Baf’taki yerel yönetim makamlarının da katılımıyla dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında ele alındığı haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberine göre, toplantıda, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili kira sözleşmelerinin göçmenlere verilmesinde yaşanan gecikmelerin yanı sıra müstakil konutlar ile Baf’a bağlı “Dimi” (Ovalık), “Mandria” (Yeşilova), “Lemba” (Çıralı) ve “Kukla” (Sakarya) köylerindeki göçmen mahallerinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ele alındı. Kıbrıs Türk arazilerinden geçen kamu yollarının kayıt altına alınmasıyla ilgili prosedürler de dünkü komite toplantısında gündem oldu.

Gazeteye göre, tapu dairesinden bir yetkili, kira sözleşmelerinde yaşanan gecikmelerle ilgili açıklamasında, sürecin ilerlediğini ve “Dimi” ile “Lemba” köylerindeki mahallelerle ilgili kira belgelerinin verilmesinin yakın olduğunu dile getirdi.

Gecikmelerin Baf tapu dairesindeki ciddi personel eksikliğinden kaynaklandığını söyleyen söz konusu yetkili, bazı dosyaların Larnaka’ya gönderildiğini dile getirdi.

“Ierokipia” belediye başkanı Hristos Paliu, karayolu ağındaki problemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Dimi"ye giden yolun kayıt altında olmadığını ve kısa süre önce yolun kayıt altına alınmasıyla ilgili prosedürün başlatıldığını ifade etti.

Paliu burada iki Kıbrıs Türk arazisinin bazı kısımlarında 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren bir gayrimenkul bulunduğunu ve burayı bar ve taverna olarak işleten kişinin ihtiyar heyetine önemli miktarda borcu olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’taki Tüm Kıbrıs Göçmenler Birliği Başkanı Yorgos Lisandridis ise açıklamasında Baf’taki göçmen mahallerinin karşı karşıya bulunduğu sorunların başka bölgelerdeki sorunlarla örtüştüğünü ancak çok fazla Kıbrıs Türk malı bulunmasından ötürü “Mandria” ve “Dimi"de bazı farklılıklar olduğunu sözlerine ekledi.