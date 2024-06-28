Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kosova’da yapılan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı.

Memur-Sen’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-27 Haziran tarihleri arasında 16’ncısı düzenlenen toplantıya, Türk Eğitim- Sen, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kuzey Makedonya Ufuk Derneği ile ev sahibi Kosova Öğretmenler Derneği yöneticileri de katıldı.

Alınan tavsiye kararlarında, Türk dünyası arasında eğitim koordinasyon ajansı kurulması, müfredat güncellemelerinin yapılması, Türk Dili Müzesi ile Türk Dünyası Açık Araştırmacı ve Katılımcı Veri Bankası kurulması, beyin göçünün önlenmesi gibi konular yer aldı.

KKTC’ye ilişkin kararda ise 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde, ‘’50. yılında Kıbrıs Barış Harekatı - Alternatif bakış açılarıyla Türk tarihindeki yeri’’ başlıklı bir konferans düzenlenmesi de bulunuyor.

Konuk heyetler, Türkiye Cumhuriyeti Pristine Büyükelçisi Tunç Angılı’ya, Mamuşa Belediye Başkanı Abdül Hadi Krasniç’e, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Başkonsolosu Celal Doğan’a ve Kosova Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Fikrim Damko’ya nezaket ziyaretinde bulundu.