Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a ziyarette bulundu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre ziyarette DAÜ kampüsünde bulunan yurtların sorunları konuşuldu.

Birlik Başkanı Ekrem Soyşen, DAÜ kampüsündeki yap-işlet-devret yurtlarının DAÜ Rektörlüğü ile daha yakın ilişkiler içerisinde olmasını temenni ettiklerini belirterek, yurtların sorunları ile ilgili DAÜ Rektörü Kılıç’a bilgi verdi.

Kılıç, DAÜ’nün 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 105 farklı ülkeden 16.300’ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, DAÜ öğrencileri için en iyi, uygun, güvenli, sağlıklı ve huzurlu barınma koşullarını sağlamak adına birlik ile mevcut işbirliklerini ilerletmekten mutlu olacaklarını kaydetti.

DAÜ’nün Gazimağusa kentinin ekonomisi için önemin bilincinde olduklarına işaret eden Kılıç, tüm yurtların da aynı şekilde DAÜ öğrencilerine karşı sorumlulukları olduğunu belirterek DAÜ Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları’na uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre toplantıda yurtlarla ilgili ortak bir komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Birlik, yurtların güvenliklerinin artırılması, kalifiye güvenlik elemanlarının istihdam edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını aktardı. Ayrıca DAÜ Güney Kampüs’e giriş ve çıkışların bariyer ve kapıyla kontrol altında tutulması, misafir giriş çıkış saatlerinin de belirlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

DAÜ’nün tanıtım faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında katıldığı fuarlara Birliğin temsilcilerinin de katılarak, hem DAÜ’nün, hem de DAÜ yurtlarının tanıtımına katkı koyması konusunda da anlaşmaya varıldı.