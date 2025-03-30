Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Okur, mesajında şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in ardından Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi iklimini, rahmetini ve bereketini ülkemizin dört bir köşesinde, birlik içerisinde yaşadık.

Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının perçinlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna günlerdendir.

İyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramlar, aynı zamanda millet olma şuuruna ermenin, bizleri bir arada tutan değerleri geliştirmenin vesilesidir. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramımızın, ülkemize, milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."