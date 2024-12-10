Yayın Yüksek Kurulu (YYK), yeni kurulan Kıbrıs Türk Özel Radyolar Birliği Derneği'nin ilk ziyaretini Kurul'a yaptığını açıkladı.

YYK Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, YYK ve Dernek yetkilileri sektöre katkı sağlamak amacıyla işbirliği yapma kararı aldı.

Dernek Başkanı Tolga Ferhat Çelebi başkanlığındaki heyet, ziyarette Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel başkanlığındaki heyetle görüştü.

YYK Başkanı Feyzi Hansel yaptığı konuşmada, yeni oluşumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, başkan ve üyeleri tebrik etti. Hansel, Kıbrıs Türk Özel Radyolar Birliği Derneğiyle, işbirliği gündemiyle yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını kaydetti.