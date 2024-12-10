Gazetelerin manşetlerine göz atın - 10 Aralık 2024 Gazetelerin manşetlerine göz atın - 10 Aralık 2024

Bir grup iş insanı tarafından   Sosyal Hizmetler Dairesi’ne anlamlı bir bağışta bulunuldu.
Lefke Sosyal  Hizmetler Dairesi’nin ihtiyaçları için kullanılacak araç
bugün  Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında 
2024 yılında iki tane tam  donanımlı  engelli aracı ile  minübüs  bağışlandığını  hatırlatarak, bağışçıların katkılarının son derece kıymetli olduğunu  belirtti.
 Bugünkü  araç  bağışı  ile  Lefke bölgesinin çok  önemli  bir araç  eksikliğinin giderilmiş  olduğunu ifade eden  Bakan Gardiyanoğlu “ Amacımız halkımıza daha iyi ve daha hızlı  hizmet vermektir.  Personellerimizin  de  daha huzurlu  bir şekilde işlemlerini devam ettirmesi bizler için son derece önemlidir. Katkılarından dolayı    tüm bağışçılarımıza  çok teşekkür eder, hayırlı olmasını  dilerim.” dedi. 
 Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü  Alev Ecevit de konuşmasında Lefke bölgesinde en önemli  sorun olan araç sorunun çözülmesinde Çiğdem Özsoy   himayelerinde katkı koyan tüm  bağışçılara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. 
Tüm bağışçılar adına Zehra Özsoy aracın anahtarlarını  Bakan Gardiyanoğlu’na teslim ederek katkı koyan  herkese teşekkür etti.