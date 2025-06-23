Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun 11. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun katılımıyla yapılan Genel Kurul’da, başkanlığa Dr. Cemal Mert seçildi.

Kurumdan verilen bilgiye göre, Genel Kurul’da Divan Başkanlığına Dr. Figen Gülen İnce, Divan Sekreterliklerine ise Dr. Aras Tulunoğlu ve Dr. Kezban Toksoy Adıgüzel seçildi.

Kurumun faaliyet ve mali raporlarının oy birliğiyle onaylandığı Genel Kurul’da, yeni dönemde uygulanacak aylık aidat ücretleri de karara bağlandı.

Üyelerin talepleri ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından, kurum organlarının seçimleri yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Dr. Cemal Mert - Başkan, Dr. Nilüfer Güzoğlu - As Başkan, Dr. Ayşe Sayılı - Sekreter, Dr. Kubilay Oskay - Sayman, Dr. Işıl İnan Erdoğan - Faal Üye, Dr. Kerime Can - Yedek Üye, Dr. Sezin Debeş - Yedek Üye.

Denetleme Kurulu’nda Dr. Figen Gülen İnce, Dr. Ali Adalı, Dr. Ayşe Teralı, Dr. Elanur Kortmaz, Dr. Raşit Kayra yer aldı.

Onur Kurulu'nda Dr. Ertan Doğan, Dr. Atai Tulunoğlu, Dr. Gülsen Bozkurt, Dr. Kezban Toksoy Adıgüzel, Dr. Aras Tulunoğlu görevlendirildi.

Disiplin Kurulu ise Dr. Figen Gülen İnce, Dr. Ali Adalı, Dr. Ertan Doğan, Dr. Atai Tulunoğlu, Dr. Gülsen Bozkurt’tan oluştu.