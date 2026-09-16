Kıbrıs Türk Sanatçılar, Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Sendikası (KTSAM-SEN) kurucu heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu ziyaret ederek sendikanın tüzük ve başvuru dosyası sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, KTSAM-SEN kurucu heyetini kabul etti.

Sendika Mukayyitliği yetkililerinin de hazır bulunduğu kabulde, sendikanın resmen kurulması için hazırlanan tüzük ve başvuru dosyası Bakan Hasipoğlu’na teslim edildi.

Kabulde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kültür ve sanat sektöründe çalışanların sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti. Hasipoğlu, Bakanlık olarak kayıt dışılığın önlenmesi, telif haklarının korunması ve sanatçıların mesleki standartlara kavuşması yönündeki adımları destekleyeceklerini belirterek, KTSAM-SEN heyetine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sendikanın ana amaçları arasında sanatçıların ve sahne emekçilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını savunmak, çalışma ortamlarını düzenlemek ve üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, telif hakları, sanatçı sözleşmeleri ve mesleki uygulama standartlarını oluşturmak, sektörde sözleşmesiz ve kayıtsız çalışmayı önlemek; vergi ve sosyal güvenlik süreçlerini takibe almak, KKTC'de faaliyet gösteren yabancı sanatçıların ödemelerinde vergi kesintisi uygulanmasını denetlemek ve yerli sanatçıyı korumak yer alıyor.