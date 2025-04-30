Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanındaki hukuki süreçler, yasal sorumluluklar ve hekimlik uygulamalarının ele alınacağı “Hukuk, Yasalar ve Hekimlik Uygulamaları Paneli” düzenliyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, panel, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek panelde, Akademisyen ve Hukukçu Prof. Dr. Şölen Külahçı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Servisi Şefi Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Lefkoşa Barosu üyeleri Av. Mustafa İnan ve Av. Boysan Boyra konuşmacı olarak yer alacak.