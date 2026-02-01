Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) üyesi öğretmen sendikaları Pile'de Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum okullarından öğrencilerle ortak etkinlik düzenledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri ve ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs’ta barışa, karşılıklı anlayışa ve bir arada yaşama iradesine en somut katkı, söylemlerle değil, çocukların yan yana gelebildiği, okulun ve oyunun ortak diliyle kurulan gerçek temaslarla sağlanır. Bu anlayışla, Pile’de gerçekleştirdiğimiz iki toplumlu öğrenci buluşmasını son derece önemli ve değerli buluyoruz" dedi.

KTÖS, POED, KTOEÖS, OELMEK, DAÜSEN ve OLTEK'in ortak etkinliğinde, Pile’deki Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum okullarından çocuklar bir araya getirildi.

Etkinliğin sanat, oyun, iş birliği ve paylaşım üzerinden barış mesajı vermek; karşılıklı saygı ve barış kültürünün eğitim yoluyla ve erken yaştan kazandırılması düşüncesiyle düzenlendiğini belirten Maviş, "Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm sendikalarımıza, öğretmenlerimize, okul yönetimlerine, Birleşmiş Milletlere, İzel Seylani’ye, Anthi Pafiou’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.