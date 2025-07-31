Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, İskele’de, sokak kedisi ve köpeklerinin kısırlaştırma operasyonlarına yönelik birlik üyelerini sosyal medyada küçük düşürücü paylaşımlar yapıldığını ifade ederek, bunu kınadı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Yönetim Kurulu, son günlerde sosyal medyada birlik, üye veteriner hekimler, Veteriner Dairesi ve Cumhurbaşkanlığı makamının adının geçtiği paylaşımlar olduğunu, bu yüzden bu açıklamayı yapma gereği doğduğunu belirtti.

Açıklamada, geçen hafta İskele bölgesinde İskele Belediyesi ve İskele Hayvanları Koruma Derneği talebi ve yine aynı kurumlar ile diğer hayvansever şahıs ve derneklerin sponsorluğunda, yurtdışından gelen “NETAP (Network for Animal Protection) Derneği” üyesi veteriner hekimlerin, yasal mevzuat gereği birlik tarafından izinlendirilerek, yanlarında birlik üyesi veteriner hekimlerin de katılımı ile sokak kedisi ve köpeklerinin kısırlaştırma operasyonlarının yapıldığı ifade edildi.

Organizasyon kapsamında önceden belirlenen İskele bölgesinde bulunan geniş bir mekânın, organizasyona 2 gün kala belediye yönetimi tarafından iptal edildiği ve 2 oda 1 tuvaletten oluşan daha küçük bir mekânın kullanıma verildiği ifade edilen açıklamada, ameliyat öncesi hazırlık aşaması, ameliyat anı ve ameliyatlar sonrası süreçte uygulamalar için yetersiz kalan mekânda, organizasyona hayvan taşıyan ve bekleyen insanların da varlığından dolayı oluşan kalabalığın etkisi ile veteriner hekimler için yoğun, stresli ve arada gelişen aksaklıkların da etkisi ile bazı anlarda çaresizliğe bağlı, fakat gerekli tedbirlerin alınmasıyla, bina dışında da cerrahi uygulamalar yapılmak zorunda kalındığına işaret edildi.

Veteriner Hekimlik uygulamalarına etik yönden uzak olduğu bilinen bu örnek uygulamanın, meslektaşları ve meslek etiği açısından kabul edilebilir olmadığından, ileriki tarihlerde gerçekleşebilecek aynı ve/veya benzeri organizasyonlarda gerekli tedbirlerin alınması yönünde birliğin onay verici pozisyonda hareket edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sosyal medya paylaşımlarının bazılarında adı geçen Resmî Kurumlardan Veteriner Dairesi ve/veya Cumhurbaşkanlığı makamının, bu ve buna benzer önceki organizasyonlarda hiçbir karar verici, maddi yönden destekleyici ve/veya engelleyici hiçbir rolü ve uygulamalarla alakası olmadığını, bu nedenle bahsi geçen ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz.

NETAP derneği 2023 yılı başından beridir ülkemizdeki köpek barınaklarına toplamda 5 kez ziyaret gerçekleştirerek, toplamda 600’den fazla sahipsiz sokak ve barınak köpeği ile, 500’den fazla sokak kedisinin kısırlaştırılmasını sağlamış ve tüm hayvanların yıllık koruyucu aşılama ve iç/dıç parazit ilaçlamalarını yapmıştır. Bunun yanında 2023 ve 2024 yıllarında barınaklardaki mevcut köpekler için 1500’den fazla koruyucu aşılama yapılması için ilgili Belediye ve özel barınaklara maddi destekte bulunmuştur. NETAP ayrıca, 2023 yılı ortasından bugüne değin ülkemizdeki 20’ye yakın serbest veteriner kliniğindeki 50’den fazla meslektaş üyemiz aracılığı ile maddi katkı sağlayarak 1620 köpek ve 2143 kedi kısırlaştırılmasını sağlamıştır. Serbest kliniklerde gerçekleştirilen toplamda 3763 adet kısırlaştırma operasyonu, Birlik Yönetiminin belirlemiş olduğu alt sınır ücret tarifesinde sokak hayvanlarına uygulanan %30’a kadar indirim kuralı ile gerçekleştirilmiştir.

Birlik üyelerimizin katkıları ile gerçekleşen tüm bu operasyonlar göz ardı edilerek, sosyal medyada mesleğimizi küçük düşürücü, yapılan tıbbi uygulamaları değersizleştiren, paylaşımlar yer alması, üyelerimiz arasında esefle karşılanmış olup, tüm bu paylaşımlar Birlik Yönetimi tarafından kınanmaktadır.

Ülkemizde kedi ve köpekler için her türlü tıbbi müdahale ve koruyucu hekimlik önlemlerini uygulamada tek başına mücadele eden sahip serbest veteriner hekimler, NETAP desteklerinin başladığı 2023 yılı öncesinde de olduğu gibi, bugün de mesleklerini gerçekleştirirken, Özel Sağlık Kurumu statüsündeki kliniklerinde faaliyetlerine devam etmektedir. İlgili yalan, yanlış ve olumsuz sosyal medya paylaşımlarında yer alan maddi odaklı beklentilerin, sokak hayvanları üzerinde sorumluluk sahibi yerel yönetimler tarafından gerekli yatırımlar yapılmayıp, tıbbi müdahaleler ve kısırlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilmemiş olmasından dolayı, bu uygulamaların serbest veteriner hekimlerden bilinçsizce talep edilmesi, kabul edilemez bir olgu olarak ortada durmaktadır.”

Açıklamada, veteriner hekim üyelerin haklarında olumsuz paylaşımların devam etmesinin de kabul edilebilir bir mevzu olmadığına işaret edilerek, “sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınması” konusunda birliğin, tüm üyelerin katkıları ile bir kaç aylık süreç içinde yapmayı planladığı bir etkinlik ve organizasyon ile ilgili de bir faaliyet planladığı da kaydedildi.