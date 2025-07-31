Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü şimdiden kutluyor, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Türkiye MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Aktürk, "Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü şimdiden kutluyor, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.