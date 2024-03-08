Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) heyeti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haspolat'taki yeni cezaevini ziyaret etti.

Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre ziyarete Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu da katıldı.

Kadın mahkumların durumu ve ihtiyaçları hakkında cezaevi personeli ile istişarede bulunulan ziyarette, kadın mahkumlara hijyen paketi, cezaevinde görev yapan kadın personele çiçek verildi.