Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) kuruluşunun 454’üncü ve İngiliz Sömürge İdaresi tarafından Kıbrıs Türk halkına devrinin 69’uncu yıldönümü nedeniyle, bugün, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez binasında tören düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı bürokratlar ile daire müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükeçiliği yetkilileri, Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Evkaf çalışanları, konuklar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğundaki “Vakıfların Topluma Katkıları” konulu ilkokullar arası resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

-Tatar: “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bir dürüstlük abidesidir, burada her kuruşun bir değeri vardır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, bugün Kıbrıs Vakıfları'nın kuruluşunun 454’üncü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 69’uncu yıl dönümü dolayısıyla tarihi binada bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bugünlere gelmesinde emeğe geçenleri minnet ve saygıyla andığını ifade eden Tatar, Vakıflar İdaresi yönetiminden çok önemli değerlerin geçtiğini kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin önemine değinen Tatar, “Vakıflar İdaresi’nin KKTC’nin bu noktaya gelmesinde büyük hizmetleri var. Halkın bir bütün olarak, maneviyatı ve değerleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yürünen yolda, buradaki milli değerlerimizin ve varlığımızın sürdürülmesine büyük katkı yapmıştır. Bu da bizim değerimizdir. Milli, manevi ve bir bakıma özgürlüğümüzün bir ifadesidir.” diye konuştu.

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bir dürüstlük abidesidir. Burada her kuruşun bir değeri vardır.” ifadesini kullanan Tatar, kurumu yönetenlere duyduğu güveni dile getirdi.

Binlerce vakıf olduğunu ve ecdadın kendilerine emanet ettiği varlıkların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1571’den bu yana bu topraklarda verdiği mücadeleye değindi.

Maraş'ın vakıflar malı olduğunu vurgulayan Tatar, “İngiliz döneminde peşkeş çekilerek o binalar dikilmiş, bugün de bunun mücadelesi verilmektedir.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta da vakıflara ait binlerce dönüm arazinin olduğunu dile getiren Tatar, Ağrotur ve Dikelya egemen üstlerinde, Vakıflar İdaresi’nin 3 bin dönüm malı olduğunu belirtti.

Tatar, bütün bu değerlere sahip çıkmak ve omuzlarına yüklenen sorumluluğu yerine getirmek için Kıbrıs Türk halkının bunun mücadelesini vermeye devam edeceğini dile getirdi.

- Tümer: “Vakıf; geçmişin emaneti, geleceğin teminatıdır”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer de, “Bu yıl, asırlardır Kıbrıs halkına hizmet eden ve toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik dokusunda derin izler bırakan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin 454. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Tümer, aynı zamanda, vakıf mallarının ve yönetiminin İngiliz Sömürge Yönetimi'nden Kıbrıs Türk toplumuna devredilişinin 69. yılına ulaşmış bulunduklarını kaydetti.

“Vakıf; medeniyeti, dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun en güzel örneklerinden biridir. Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden itibaren kurulan vakıflar, yüzyıllar boyunca eğitimden sağlığa, yoksulun korunmasından dini yapıların idamesine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermiştir.” ifadelerine yer veren Tümer, 1878’de İngiliz Sömürge Yönetimi’nin adayı yönetmeye başlamasıyla birlikte, Kıbrıs’taki vakıf mallarının da uzun yıllar süren ihmal ve kötü yönetimle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Tümer, 1956 yılında yapılan mücadeleler sonucunda Vakıf İdaresi’nin İngiliz yönetiminden alınarak Kıbrıs Türk toplumunun kontrolüne verildiğini ve asli misyonuna yeniden kavuştuğunu dile getirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez binasının tarihçesine de değinen Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tarihsel mirasını ve kurumsal kimliğini koruyarak geleceğe taşımaya devam ettiğini ifade etti.

Tümer, “Bugün Kıbrıs Vakıflar İdaresi, köklerinden aldığı güçle çağın gerekliliklerine uygun bir anlayışla çalışmalarını sürdürmekte, tarihî mirasını korurken aynı zamanda geleceğe ışık tutmaktadır.” diyerek, eğitim, sosyal yardım, kültür-sanat ve restorasyon projeleriyle vakıf anlayışını modern bir vizyonla birleştiren kurumun, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya devam ettiğini belirtti.

Yürütmekte oldukları projelere de değinen Tümer, “Geçmişle günümüzü harmanlayarak, en yüksek toplum faydasını hedefleyerek faaliyetlerimizi planlamaktayız.” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kurucularını, emek veren yöneticilerini ve vakıf ruhunu yaşatan tüm hayırseverleri saygı ve minnetle anan Tümer, “Toplumumuza hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Vakıf; geçmişin emaneti, geleceğin teminatıdır.” şeklinde konuştu.

- Ödüller

Öte yandan, konuşmaların ardından “Vakıfların Topluma Katkıları” konulu ilkokullar arası resim yarışması ödül töreni yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve jüri üyelerine de plaketleri takdim edildi. Yarışmada dereceye öğrenciler şöyle:

“1. Sınıflar Kategorisi:

Birinci: Muhsin Terlik (Şht. Ertuğrul İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Ozan Özgenler)

İkinci: Gülce Erdoğan (Şehit Doğan Ahmet İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Emine Uzuner)

Üçüncü: İlkim Şahinsoy (Cihangir Düzova İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Eray Kan)

2. Sınıflar Kategorisi:

Birinci: Öykü Kara (Şht. Ertuğrul İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Ozan Özgenler)

İkinci: Ela Nur Bölüm (Kurtuluş İlkokulu) (Sorumlu öğretmen, Sıla Çiftçi )

Üçüncü: Okyanus Coşalev (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Çelen Alibeyoğlu)

3. Sınıflar Kategorisi:

Birinci: Sahil Sırdar (Levent Primary School) (Sorumlu öğretmen Hidayet T. Manavoğlu)

İkinci: Miloslava Efimova (Alsancak İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Hayriye Eminel)

Üçüncü: Emine Hazar (Cihangir Düzova İlkokulu) (Sorumlu öğretmen Eray Kan)”