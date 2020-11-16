1 haftada 37 kaza

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 37 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 9 -15 Kasım tarihleri arasında meydana gelen kazaların 4’ü yaralanmayla, 33’ü hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 389 bin 700 TL oldu.

Kazaların 13’Ü Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 8’i Girne, 3’ü İskele ve 2’si de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 958 trafik suçu rapor edildi.