10 günlük sürede 232 kişiye işlem yapıldı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve dün gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, tam sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği 5 Şubat tarihinden bugüne kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 232 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 17 kişinin maske takma kuralını ihlal ettiği ve kapalı olması gereken 4 iş yerinin ise kurallara uymayarak faaliyette oldukları tespit edildi.
Polis bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.