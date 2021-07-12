100'lü rakamların altına düşmüyor...Ülkede bugünkü vaka sayısı açıklandı

100'lü rakamların altına düşmüyor...Ülkede bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.741 olup, 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış,50 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 108 kişi ise yerel vakadır. 

36  kişi Lefkoşa, 53  kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-1/ Göçmenköy-4/ Düzova-3 / Yenicami-1 /Surlariçi-2/ Hamitköy-7 / Yenişehir-2/ Meriç-1/ Metehan-2/ Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2 / Gelibolu-1 

Girne 

Girne Merkez-24 / Doğanköy-2 / Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-2 / Yukarı Girne-1/ Erdemli-1/ Şirinevler-1/ Ozanköy-3 / Esentepe-1/ Zeytinlik-2/ Alsancak-10/ Lapta-2/ Taşkent-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Çanakkale-1/ Piyale Paşa-1/ Yeniboğaziçi-1/ Alaniçi-1/ Baykal-2 

İskele 

Yeşilköy-1/ Bahçeler-1/ Yenierenköy-1/ Mersinlik-1/ Aygün-1/ Kuzucuk-1 


Güzelyurt 

Zümrütköy-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Yeşilyurt -1 

12 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.741 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 108 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.621. 722 

Toplam Vaka Sayısı: 9184 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8120  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1028 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 880 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4797 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 941 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2866 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 23.649

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 19:34
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