100'lü rakamların altına düşmüyor...Ülkede bugünkü vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.741 olup, 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış,50 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 108 kişi ise yerel vakadır.

36 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-1/ Göçmenköy-4/ Düzova-3 / Yenicami-1 /Surlariçi-2/ Hamitköy-7 / Yenişehir-2/ Meriç-1/ Metehan-2/ Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2 / Gelibolu-1

Girne

Girne Merkez-24 / Doğanköy-2 / Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-2 / Yukarı Girne-1/ Erdemli-1/ Şirinevler-1/ Ozanköy-3 / Esentepe-1/ Zeytinlik-2/ Alsancak-10/ Lapta-2/ Taşkent-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Çanakkale-1/ Piyale Paşa-1/ Yeniboğaziçi-1/ Alaniçi-1/ Baykal-2

İskele

Yeşilköy-1/ Bahçeler-1/ Yenierenköy-1/ Mersinlik-1/ Aygün-1/ Kuzucuk-1



Güzelyurt

Zümrütköy-1

Lefke

Lefke Merkez-1/ Yeşilyurt -1

12 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.741

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 108

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.621. 722

Toplam Vaka Sayısı: 9184

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1028

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 880

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4797

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 941

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2866

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 23.649

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 19:34