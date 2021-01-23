13'ü yerel 15 yeni vaka

13'ü yerel 15 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1773 olduğunu, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandığını , 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

23 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1773   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 13  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17   

Bugün Kaybedilen Hasta:     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 380.395  

Toplam Vaka Sayısı: 2012 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1770 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 171 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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