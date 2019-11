2020 mali yılı bütçe yasa tasarısı komitede

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bu sabah görüşülmeye başlandı.

Verilen öğlen yemeği arasının ardından 14.05’te yeniden toplanan komitede, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere devam edildi.

ŞAHİNER

Bu bölümde söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner bütçenin hayat pahalılığı oranında artmasının, yerinde saymak anlamına geleceğini ifade etti.

Konuşmasında kayıt dışı ekonomiye de işaret eden Şahiner, Vergi Dairesi’nin denetimlerinin artırabilmesi için gereken adımların atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinde ciddi bir kriz yaşandığını ifade eden Şahiner, bu krizin kısa süre içerisinde gerekli reformist adımlarla aşılmasını umsa da KKTC’nin alınabilecek önlemleri acilen alması gerektiğini söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de bütçedeki tadilatın nasıl yapıldığını sorarak, yapılan artışlarla ilgili detayların görülemediğine işaret etti.

“En doğrusu, sağlıklı bir para birimine, mesela Euro üzerine bu bütçeyi kurmaktır” diyen Angolemli, şu an herkesin tüm planlarını dövize göre yaptığını ifade etti.

Hükümetin sağlık, eğitim, trafik gibi temel alanlarda sınıfta kaldığını savunan Angolemli, gerekli denetimlerin yapılmadığını söyledi.

Afların vergi kaçağı getirdiğine işaret eden Angolemli “Denetim olmayan yerde hiçbir hizmet tamamen yerine getirilemez” şeklinde konuştu. Angolemli, polisin sivilleşmesi gerektiğini de kaydetti.

Konuşmasında muhtarların sorunlarına da değinen Angolemli, uzun süren tartışmalar sonucu muhtarlara maaş bağlandığını ancak bir süre önce Muhtarlar Birliği başkanından bazı muhtarların hizmet verirken vatandaştan para aldığı yönünde bilgi edindiğini söyledi.

Çiftçilerin yılın belli dönemlerinde gelir elde ettiğini ancak kendilerinden her ay sosyal sigorta yatırımı yapmalarının istendiğini söyleyen Angolemli bu ödemelerin yapılması için yöntemler bulunabileceğini dile getirdi.

Angolemli, gıda güvenliği konusunda gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

GENÇ

HP Milletvekili Mesut Genç de konuşmasında, 20 ayda 3’üncü bütçe görüşmesi yapıldığın ancak değişen bir şey olmadığını dile getirdi.

Genç, tanınmamışlığın ve ambargoların getirdiği sorunlara işaret ederek, turizm ve eğitim sektörünün ülkeye nasıl bir katma değer sağladığının göz ardı edilemeyeceğini ancak bunların yeterli olmadığını söyledi. Genç bu bağlamda AR-GE konusundaki çalışmaların önemine işaret etti.

Ciddi anlamda ithalata dayalı olan ekonomiyi geliştirmek için yeni sektörlere yönelmek gerektiğini söyleyen Genç, “Üretimden çok tüketime dayalı bir ekonomimiz var bu da tüm ülkeyi etkiliyor” dedi. Genç, dövizde yaşanan dalgalanmalara karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Acil durumlara karşı tasarruf yapılması gerektiğini kaydeden Genç özellikle kamu kaynaklarının dikkatli harcanması gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanlığı ve hükümetin radikal adımlar atması gerektiğini ifade eden Genç, bunun aslında tüm ülkenin yapması gereken bir şey olduğunu kaydetti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da ülkenin sorunları ve imkansızlıkları bilindiği için çok da fazla hayal kurulamayacağını dile getirdi.

Manavoğlu, bütçenin, içinde bulunulan mali durum ve geçen yıl yaşananlar göz önüne alındığında gerçekçi bir bütçe olduğunu söyledi.

Bölgelerdeki ziyaretler sonucu artık vatandaşların sıkıntılarını görebildiklerini dile getiren Manavoğlu, hane halkına yardıma değindi.

Birlik, dernek ve siyasi parti ödenekleriyle örtülü ödenek konusunda indirime gidilmesi gerektiğini ifade eden Manavoğlu, bu kalemlerden bazılarının sıfırlanabileceğini söyledi.

Maliye Bakanlığı başkanlığında ek mesailer konusunda fiili adımlar atılması gerektiğini dile getiren Manavoğlu, ek mesailerin uygulanması konusunda gerekli sistemin kurulması gerektiğini kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Başkanı Cemal Özyiğit de hane halkına yardım kaleminden 4’lü koalisyon hükümetinde kendi bakanlığına verilen rakamı özel eğitim için harcayacaklarını söylediklerini ve bu yönde gereken adımları attıklarını anlattı.

Özyiğit ayrıca siyasi partilere yardım konusunun kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eleştiriden korkmadıklarını belirterek, komitelerdeki amacın da daha iyiyi bulmak olduğunu söyledi.

Bütçedeki tadil rakamlarının bilindiğini kaydeden Amcaoğlu, önemli olanın artış öngörüleri olduğunu anlattı.

“Enflasyon rakamları gerçekçi değil” eleştirisine cevaben bunun ilgili kurumlar tarafından hesaplandığını dile getiren Amcaoğlu, bunların bilimsel çalışmalar olduğuna işaret etti.

Ercan Havalimanı işletmesi konusundaki sorunlar nedeniyle yaklaşık bir yıldır fatura kesilemediğini, bu yüzden gerçek rakamlara ulaşılamadığını dile getiren Amcaoğlu, bu yüzden farklı rakamlar oluştuğunu söyledi.

2013-2015 yıllarında atılan doğru adımlara işaret eden Amcaoğlu, amaçlarının denk bütçeye ulaşmak olduğunu kaydetti.

Yerel gelirleri artırmak için adım atmaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Amcaoğlu, teşvikler konusunun da yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşüncesine katıldığını belirtti.

Değişik alanlarda otomasyona geçilmesinin önemine işaret eden Amcaoğlu, bu konuda devam eden çalışmalara işaret etti. Amcaoğlu, doktorların otomasyon sistemine ayak direttiğini, bunun için yardımcı istediklerini söyledi.

Trafik konusundaki eleştirilere de değinen Amcaoğlu, bir yerlerde eksikler olduğunu ancak alkol, cep telefonu kullanımı gibi unsurların da göz önünde bulundurulması gerektiğini anlattı.

Amcaoğlu, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde önemli değişiklikler yapıldığını dile getirdi. Amcaoğlu, MOBESE projesinin kısa süre sonra hayata geçeceğini de anlattı.

Doğrudan gelir desteklerinin düzenli şekilde ödendiğini belirten Amcaoğlu, ek mesailer konusunda atılması gereken adımların farkında olduklarını söyledi. Amcaoğlu, el birliğiyle sağlıkta kamu hizmeti sağlanabilmesiyle alakalı vardiya ve rotasyon için gerekli istihdamları yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Amcaoğlu ülkenin kaynaklarını verimsiz kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

İNCİRLİ

Bakan Amcaoğlu’nun doktorların otomasyon sistemine ayak direttiğini söylemesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, hedeflenenin mevcut otomasyon sisteminin iyileştirilmesi olup olmadığını sordu.

Hekimlerin 10 yıldır otomasyon sistemi kullandıklarına işaret eden İncirli, Amcaoğlu’nun söylediklerinin gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Mevcut otomasyon sisteminin sorunları olduğuna dikkat çeken İncirli, “Otomasyon için ayrılan tutar, mevcut sistemi iyileştirmek için mi? Yoksa mevcut sistemin yaygınlaştırılması mı amaçlanıyor? Yoksa her ikisi için mi kullanılacak?” sorularını sordu.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Amcaoğlu yeniden söz alarak, açılan ihaleyle ilgili detaylı bilgiyi daha sonra verebileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve komite bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Yarın 10.30’da yeniden toplanacak komite, Cumhurbaşkanlığı ve Ombudsman bütçelerini görüşecek.