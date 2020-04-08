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5 aracın camını kırdı, tutuklandı

5 aracın camını kırdı, tutuklandı
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Bu sabah  Girne'de sakin A.İ. (E-22), misafir olarak bulunduğu apartman dairesi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tasarrufunda bulunan makas ile 3 adet koltuğun döşemelerini kesmek, tuvaletin alçıpandan oluşan asma tavanını eliyle yumruk vurmak, apartmanın giriş kısmında bulunan malzeme deposunun  kapısını tekme atmak suretiyle kırıp hasara uğrattıktan sonra apartmanın bodrum katında park alanı içerisinde  park halinde bulunan 5 aracın da camlarını tasarrufunda bulunan  sopa ile vurup kırmak suretiyle kasten hasara uğratmış ve bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yaptı.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını ve soruşturma devam ettiğini açıkladı.

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