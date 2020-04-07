67 kişi daha tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde; 48 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 67 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sözkonusu şahısların tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“06 – 07 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 48 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 67 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”