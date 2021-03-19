7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişye yasal işlem uygulandı.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.