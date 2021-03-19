7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
banner32

banner69
Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişye yasal işlem uygulandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En çok yağış Çamlıbel ve Kalkanalı'ya
En çok yağış Çamlıbel ve Kalkanalı'ya
  1. Kıbrıs
﻿