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7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Kıbrıs
19 Mart 2021 Cuma 11:38
Kıbrıs Genç Tv
Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişye yasal işlem uygulandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
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