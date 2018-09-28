8. GELENEKSEL MALYALILAR BULUŞMASI YARIN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Güney Kıbrıs’ta kalan Malya (Bağlarbaşı) köylülerinin, Malya köy meydanında her yıl düzenlediği “Geleneksel Malyalılar Buluşması”nın 8’incisi yarın gerçekleştiriliyor.



“Malyalılar Buluşması” çerçevesinde etkinliğe katılacak olanlar yarın saat 09.00’da Güzelyurt Terminali’nden Bostancı Sınır Kapısı’na hareket edecek ve 09.30 gibi Güney’e geçilecek. Etkinlik çerçevesinde sırasıyla Kakopetriya köyü, Trodos meydanı, Omodos köyü ziyaret edilecek ve 16.00 gibi Malya Meydanı’na ulaşılacak. Burada saat 18.00 gibi köy meydanında yemek yenilecek, çeşitli etkinlikler yapılacak.



BAĞLARIYLA TANINAN ÜRETKEN BİR KÖY...



Malya köyü 1974’te yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk ile 100 Kıbrıslı Rum’un yaşadığı, Kıbrıslı Türklerin çoğunlukta olduğu geniş topraklarında bağcılık yapılan üretken bir köydü. Malyalı Kıbrıslı Türkler 1974 sonrası liderler arası varılan “nüfus mübadelesi” mutabakatı gereği Kıbrıs’ın kuzeyine getirilerek ağırlıklı olarak Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’e yerleştirildiler.