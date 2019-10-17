Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor maratonunda 8 günde 5.000 kayıt yapıldı. Tüm kategoriler için kayıtlar LTB binası önünde 19 Ekim Cumartesi saat 17.00’ye kadar ve 20 Ekim Pazar saat 10.00’a kadar devam ediyor.



İnternetten kredi kartı ile de https:// www.lefkosamaratonu.com/ register.php?l=tr linkinden devam ediyor.