Ada içi geçişlerde pandemi tedbirleri kaldırıldı...

Ada içi geçişlerde pandemi tedbirleri kaldırıldı...
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi, pandemi kapsamında adadaki geçiş noktalarında talep edilen belgelerin hiçbirinin yarından itibaren talep edilmeyeceğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu Ofisi’nden yapılan duyuruda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin, salgının durumuna bağlı olarak geçişlerdeki önlemlerin yarın sabah 09.00’dan itibaren kaldırılması görüşünde olduğu belirtildi.

Duyuruda, komitenin, Covid-19 salgının her iki taraftaki durumunu değerlendirmeyi sürdüreceği, tarafların iki haftada bir karşı tarafa bilgi vereceği ve buna göre düzenlemelere gideceği kaydedildi.

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