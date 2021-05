Adalı cinayetinin aydınlatılması için eylem

Bu Memleket Bizim Platformu, Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Kutlu Adalı cinayeti dahil karanlıkta kalan her olayın aydınlığa kavuşmasını ve Anayasa’nın Geçici 10. Maddesinin kaldırılmasını istedi.

Bu Memleket Bizim Platformu, bugün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, Kutlu Adalı cinayetinin yanı sıra geçmişte meydana gelen bombalama, kurşunlama ve linç girişimi gibi karanlıkta kalan her olayın aydınlığa kavuşması adına baskı unsuru olmaya devam edeceklerini vurguladı. Açıklamanın ardından Kutlu Adalı’nın ölümünden önce yayımlanan ve KKTC ile TC arasındaki ilişkileri konu alan “Sopa ve Sıpa” başlıklı son yazısı okundu.

Bu Memleket Bizim Platformu adına açıklamayı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın, Kutlu Adalı’nın son yazısını ise Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP YG) Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi okudu.

“UYDURUK GEREKÇELER VE VATAN HAİNİ SÖYLEMİ İLE CİNAYETLER İŞLENDİ”

Platform açıklamasında; Ahmet Sadi, Fazıl Önder, Ahmet Yahya, Ahmet İbrahim, Ayhan Hikmet, Ahmet Muzaffer Gürkan, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kutlu Adalı anılarak, “Bu değerlerimizin tümü Kıbrıs’ta barışı, ortak yaşamı, demokrasiyi, insan haklarını ve aydınlık bir geleceği savundukları için katledildiler. Biz bu değerlerimizi kaybettik, her bir değeri kaybedişimizle sarsıldık ama yılmadık ve çoğaldıkça çoğaldık” denildi.

Cinayetleri işletenlerin amacının Kıbrıs’ta kendilerinin yarattığı düşmanlıkların devamını sağlamak ve bunun üzerinden de karanlık işlerini gizlemek olduğunun savunulduğu açıklamada, bu nedenle kin ve nefret duygularının geliştirildiği, uyduruk gerekçeler ve vatan haini söylemi ile cinayetler işlendiği, toplumun korkutularak sindirilmeye ve susturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Temiz ve aydınlık bir toplum yaratmak için geçmişteki karanlık olaylarla yüzleşilmesi, gerçeklerin ortaya çıkmasının sağlanması ve öldürülen tüm yurtseverlerin itibarının iade edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, yıllardır demokratikleşme ve sivilleşme mücadelesi verildiği hatırlatılarak, “Bunun ilk adımı da Anayasamızdaki Geçici 10. Maddenin kaldırılması olmalıdır” denildi.



“TOPLUM SUÇLULARI BİLİYOR”Açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddia ve itiraflarla birlikte ülkedeki faili meçhullerin de perdesinin aralandığı savunularak, toplumun suçluları bildiği belirtildi.“Önemli olan Sayın Tatar başta olmak üzere hükümet ile ilgili kurumların ne yapacağıdır. Cinayetin aydınlığa kavuşturulması için somut adım atarak gerekenleri yapacak mısınız? Yoksa süreci yine zamana mı havale edeceksiniz?” diye sorulan açıklamada, Platformun Kıbrıs Türk toplumu adına konunun takipçisi olacağı vurgulandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yalnız Kutlu Adalı cinayeti değil, geçmişte gazete, siyasi parti ve Cumhurbaşkanlarının ofislerinde meydana gelen bombalamalar, kurşunlamalar ve linç girişimleri gibi karanlıkta kalan her olayın aydınlığa kavuşması adına baskı unsuru olmaya devam edeceğiz.Bizleri sindirmeye, bastırmaya ve susturmaya çalışanların karşısında dünden daha da dik duracağız.Susmadık, susmayacağız çünkü biz halkız, haklıyız. Unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü bu memleket bizim.”Açıklamanın ardından Kutlu Adalı’nın ölümünden önce yayımlanan “Sopa ve Sıpa” başlıklı son yazısı, TKP YG Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi tarafından okundu.