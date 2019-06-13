Ailesi perişan... Eniscan Doğangün’ün annesinden yardım çağrısı

Londra’da pazartesi sabah 07.15’de okula gidiyorum diyerek okul üniforması ve çantasıyla evden ayrılan 13 yaşındaki Eniscan Doğangün’den haber alınamıyor

Acılı anne Hakime Enrüz Doğangün, Eniscan Doğangün’ün annesi yardım çağrısı yaptı.

Doğangün, sosyal medyada paylaştığı video mesajında, aradan dört gün geçmesine ragmen hala oğlundan bir haber alınamadığını belirterek, paylaşımlara devam edilmesini istedi.

Londra’nın güneyindeki Bromley bölgesinde yaşayan iki çocuklu Doğangün Ailesi’nin 13 yaşındaki oğlu Eniscan Doğangün heryerde aranıyor.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre Oyster öğrenci kartına ek ödeme yapan Doğangün, saat 08.20’de London Bridge istasyonundan hareket eden metro ile 08.53’te Shepherds Bush tren istasyonuna geldi. Kaybolmadan önce üzerinde gri renk spor ceket, okul üniforması ve spor ayakkabı bulunuyordu.

Ailesi çağrıda bulunarak,”Lütfen oğlumuzu gören, yerini bilen veya herhangi bir bilgiye sahip olan varsa polise ya da 07432 155 234 - 07828 715 787 numaralı telefonrımıza haber versin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 15:47