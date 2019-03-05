Akansoy: "İki toplumun yakınlaşması için önemli adımlar "

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu güncel konuşmalarında Kıbrıs sorunu, müzakereler, turizmdeki sorunlar, tarihi eserlerin korunması ve üniversitelerdeki sorunlar ele alındı.

İlk sözü alan CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs sorunu konusunda güncel konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat’ta yaptığı görüşmeye değinen Akansoy, bu görüşmeden yüksek beklentiler içinde olmadıklarını ancak atılan adımların önemli olduğunu kaydetti.

Akansoy, elektrik ve cep telefonları konusunda varılan mutabakatın, iki toplumun yakınlaşması açısından önemli ve geleceğe umut veren adımlar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da ilettikleri gibi Kıbrıs Türk tarafı olarak desantralize bir modele kapalı olmadıklarına dikkat çeken Akansoy, alınan kararların bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundu.

Akansoy, meclisteki partilerin kendi görüşlerini ortaya koyması gerektiğini ancak Kıbrıs Türk halkının istek ve çıkarları doğrultusunda ortak bir vizyonda buluşmak gerektiğini anlattı.