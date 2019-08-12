Akar: "Yapılması gereken ne varsa hazırız"

TRT Haber'e konuk olan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar’ın Doğu Akdeniz’e ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Genel Kurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ile bölgeye geldik. Geldiğimiz günden itibaren Kıbrıslı kardeşlerimizin çok samimi, çok içten ev sahipliği ile karşılaştık.

“Şehit Cengiz Topel anıtının yenilenmesi törenine iştira ettik. Daha sonra Şanlı Erenköy dervişinin 55'inci anma törenlerinle Kıbrıslı kardeşlerimizle beraber olduk. Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı bizlerle beraber oldular.

"KIBRIS, BÜTÜN HALİNDE MİLLİ DAVADIR"

Arkadaşlarımızla beraber son derece özel ve anlamlı günde heyecanlı duygusal anlar yaşadık. Burada fikirlerimizi, düşüncelerimizi, yaptığımız çalışmaları da yine Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Bildiğiniz gibi Kıbrıs bizim için Türkiye Cumhuriyeti devleti için Türk Silahlı Kuvvetleri için bir bütün halinde milli davadır.

"ÇÖZÜMLE ALAKALI HERHANGİ BİR ÇALIŞMA METODU DAYATMIYORUZ"

Biz Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliği içerisinde olduğumuzun bilincindeyiz. Bu çerçevede daima bütün keder de ve kıvançta Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Bu konularla alakalı yaptığımız çalışmaları yine Kıbrıslı kardeşlerimize paylaşmak suretiyle fikirlerimizin de birbiri ile örtüştüğünü memnuniyetle müşahede ettik. Biz burada Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasal eşitliği konusunda, güvenliği konusunda çok duyarlı olduğumuzu bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini, bunun vazgeçilmez bir konu olduğunu da bütün görüşmeler sırasında zamanı geldikçe ifade ettik.

Ve burada bu görüşmelerin barışçıl yol ve yöntemlerle gerçekleşmesini çözümlerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini dilediğimizi temenni ettiğimizi yine vurguladık. Biz burada çözümle alakalı herhangi bir çalışma metodu dayatmıyoruz.

Herhangi bir çözüm metodunu da dışlamıyoruz. Ancak diğer taraftan da sırf müzakere yapmak için müzakere yapmanın da taraflara bir yararı olmadığını da yine bir şekilde dile getirdik. Burada arkadaşlarımızla mutabık olduğumuzu gördük.

"KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu konular konuşulurken görüşülürken hiç kimse Türkiye'nin uluslararası hukuk çevresinde çok açık ve net bir şekilde garantör bir devlet olduğunu, İngiltere Yunanistan ve Türkiye'nin önemli hak ve sorumlukları olduğunu herkesin bilmesi lazım.

Bu hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk bundan sonra da bundan sonra da aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda hakkımızı hukukumuzu hem kendi hakkımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını hukukunu sonuna kadar koruyacağımızı herkesin bilmesi lazım.

"HİÇBİR ŞEKİLDE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİMİZİ HERKESİN BİLMESİ LAZIM"

Blok oluşturma gayreti var. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde olmadığı hiçbir kararın hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını defaten söyledik. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla bizim hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi hiçbir şekilde oldubittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.

"YAPILMASI GEREKEN NE VARSA HAZIRIZ"

Bu konuda bizim hakkımızı, hukukumuzu hiçe sayacak yeni bir takım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler söyledik söylemeye devam ediyoruz. Bu sadece bir söylem, bir söz değil, bununla alakalı yapılması gereken ne varsa, atılması gereken ne varsa bunlar için de Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz.

"HER ŞEYİN BARIŞÇIL YÖNTEMLERLE YAPILMASINI ARZU EDİYORUZ"

Biz her şeyin barışçıl yöntemlerle yapılmasını arzu ediyoruz. Ancak tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen herhangi bir oldubitti ile herhangi bir bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi askeri ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude bir hayret olduğunu burada belirtmek isterim.

"BURADA BİZİM HAKKIMIZ HUKUKUMUZ VAR"

Bizim burada mavi vatan dediğimiz 462 bin kilometre karelik bir alanımız var. Deniz sahamız var. Bunların semaları var. Burada bizim hakkımız hukukumuz var. Uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş durumda. Biz buradan muhataplarımıza komşularımıza bunlara uymalarını bekliyoruz. Bu çerçevede ilerleme bekliyoruz. Hak ve hukukumuzu korumak noktasında kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”