Akaryakıta zam yok

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıta zam yapılmayacağını açıkladı.

Amcaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarında ve benzin fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesine rağmen, akaryakıta zam yapılmayacağını belirtti.

Amcaoğlu, hükümetin halkın refahını ve alım gücünü en üst seviyeye çıkarma hedefleri de göz önünde bulundurulduğundan, bir süredir iddia edilenin ve beklenenin aksine akaryakıta artışı öngörmediklerini açıkladı.

Amcaoğlu şöyle dedi:

“Dövizde ve benzin fiyatlarında artış olmasına rağmen, akaryakıta herhangi bir zam yapılmayacaktır. Fiyatlar aynı kalmıştır. Benzinlerde 21 kuruş, Euro-Dizel’de 20 kuruş, Gazyağındaki 21 kuruşluk artış, fiyatlara yansıtılmamış, Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’den karşılanmıştır.”