Ali Murat Başçeri, öğrencilerle Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde bir araya geldi

Ali Murat Başçeri, öğrencilerle Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’de yükseköğrenim gören ve Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerle Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde (YETKM) bir araya geldi.
YETKM’den yapılan açıklamaya göre, Pakistanlı öğrenciler tarafından Pakistan'ın geleneksel kıyafetinin takdiminin yapıldığı gecede, toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi.
 

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