Altuğra: “Denktaş, Kıbrıs Türk halkını topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşımıştır”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 11’inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Altuğra, mesajında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihe geçmiş, büyük özveri ve fedakarlık ortaya koyarak halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı 11. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andığını kaydetti.

Altuğra, Denktaş’ın, çağdaş değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk halkını topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşıdığını, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla Kıbrıs mücadele tarihiyle özdeşleştiğini vurguladı.

“Bizlere düşen görev Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığının devam etmesi ve özgür bir şekilde yaşaması için yılmadan inançla mücadele eden yeri asla doldurulamayacak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anısını yaşatmak, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmaktır” diyen Altuğra, Denktaş’ın manevi huzurunda saygıyla eğildiğini, onu özlem, minnet ve rahmetle andığını ifade etti.