Amcaoğlu'dan , Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Bakan Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci’den bilgi alırken, okula üç yeni sınıf, bir öğretmen odası, beceri evi kapalı oyun salonu ve atölye yapılacağını kaydetti.
Amcaoğlu’na ziyaretinde UBP Güzelyurt Milletvekili ve İlçe Başkanı Menteş Gündüz, Lefke İlçesi UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Lefke İlçesi UBP Örgüt Başkanı Adil Özgey, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ve Bakanlık Müdürü Tevfik Direnç eşlik etti.