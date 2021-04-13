Anayasa Mahkemesinde dava dosyalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasını yargıya taşıdı. Konuyla ilgili uygulamanın ara emriyle durdurulması talebine ilişkin duruşma yarın 09.30’da yapılacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, hayat pahalılığının hızla tırmandığı, çalışanların alım gücünün eridiği dönemde, yasa gücünde kararnameyle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağına vurgu yaparak, bu kararın hukuk dışı olduğunu savundu.



Hükümetin bu tutumu karşısında sendikaların sessiz kalmayacağını kaydeden Bengihan, sendikaların Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan Havaalanındaki birimlerinde başlatacağı süresiz grevin Bakanlar Kurulu kararı ile 60 gün süreyle ertelenmesi kararını işaret ederek, “Bu haksızlığa karşı başlatmış olduğumuz mücadeleyi yasaklarla engelleyeceğini sananlar yanılıyorlar. Bugün başlatacağımız grevin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanması hükümetin demokratik haklara bakış açısının göstergesidir” ifadelerine yer verdi.6 sendikanın Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı bugün Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladığı bilgisini de aktaran Bengihan, davanın yarın 09.30’da görüşüleceğini aktardı.Bengihan, “Mücadelemiz hem hukuksal hem de eylemlerle devam edecektir. Haklıyız, kazanacağız” dedi.