Anayasa Mahkemesinde dava dosyalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasını yargıya taşıdı. Konuyla ilgili uygulamanın ara emriyle durdurulması talebine ilişkin duruşma yarın 09.30’da yapılacak.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, hayat pahalılığının hızla tırmandığı, çalışanların alım gücünün eridiği dönemde, yasa gücünde kararnameyle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağına vurgu yaparak, bu kararın hukuk dışı olduğunu savundu.
6 sendikanın Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı bugün Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladığı bilgisini de aktaran Bengihan, davanın yarın 09.30’da görüşüleceğini aktardı.
Bengihan, “Mücadelemiz hem hukuksal hem de eylemlerle devam edecektir. Haklıyız, kazanacağız” dedi.