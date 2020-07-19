Anıttepe'de tören düzenlendi

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 46. Yıldönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabri başında tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, bazı bakan ve milletvekilleriyle diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Tören saat 18.25’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Akıncı’nın Anıt Özel defterini imzalamasıyla tören sona erdi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı deftere şunları yazdı:

“Aziz Doktor Fazıl Küçük, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. Yılında sizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Her zaman halkının arasında, halktan biri ve mütevazi bir lider olarak, Kıbrıs Türk halkı sizi unutmamakta, sevgi ve saygıyla yad etmektedir.

Kıbrıs’ın içinde bulunduğu en zor zamanlarda, Rum liderliğinin Enosis hedefini ileriye taşımaya çalıştığı yıllarda bıkmadan ve usanmadan yürüttüğünüz özverili önderliğiniz Kıbrıs Türk halkının bu felaketten kurtulmasının yolunu açmıştır.

Öncülüğünüzde yürütülen mücadele Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere ulaşmasında en temel unsurlardan biri olmuştur.

Bu düşüncelerle sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”