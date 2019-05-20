Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan Güngördü'ye ziyaret

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı konuşmada, Türkiye’de 31 Mart’ta yapılan seçimlerde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ümit Uysal’ı tebrik etti ve görevinde başarı diledi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da kardeş şehir Girne Belediyesi’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, iki belediye arasındaki iş birliğinin geliştirilerek ileriye götürüleceğini kaydetti.