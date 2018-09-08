ARAÇ YANGINI KORKU DOLU SAATLER YAŞATTI

Lefkoşa'da Dereboyu Caddesi’nde dün gece meydana gelen araç yangını korku dolu saatler yaşattı.

Lefkoşa'da Dereboyu Caddesi olarak bilinen Mehmet Akif Caddesinde dün akşam saat 22:00 saatlerinde seyir halindeki Hatice ÖZERİN (K-19) kullanımında ki BH 159 plakalı Suzuki Jeep marka araçta yangın meydana geldi.

Yangının motor bölümünde benzin kaçağının elektrik sistemine sızması sonucu çıktığı Lefkoşa İtfaiye Şubesi tarafından tespit edildi.

Polisten elde edilen bilgiye göre, BH 159 plakalı Suzuki Jeep Tourere marka aracı ile Mehmet Akif Caddesi Dereboyu üzerinde Kuzey istikametinden Güney istikametine doğru seyir halinde iken konu araç motor bölümünden alev alıp kısmen yandığı aktarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.