Güzelyurt Belediyesi, Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Çevre Komitesi Eş Başkanı Mahmut Özçınar, UCLG tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Aracı Şehirler Dünya Forumu”na katılacak.
Forum’un, pandemi sonrasında sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının aracı şehirler ekseninde yoğunlaştırılmasını ve bu şehirlerin gerek ulusal gerekse küresel kalkınma stratejilerinde kendilerine daha fazla yer edinmelerini sağlamayı hedeflediği kaydedildi.