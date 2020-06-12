Aramızdan ayrılışının 20.yılında, Hilmi Aka...

Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nun kurucusu Hilmi Aka, aramızdan ayrılışının 20.yılında anılıyor.

1974 Mutlu Barış Harekatından sonra Kıbrıs Türkünün havacılık alanında gelişmesi ve insanlara havacılığı sevdirme heyecanıyla büyük uğraş veren Hilmi Aka, akadaşları ile birlikte yıllar önce Kıbrıs Türk Hava Kurumunu kurmuştu.

Onun kurduğu Hava Kurumu sayesinde bugüne gelinen süreçte bir çok havacı, paraşütçü ve model uçakçı yetişti.

Azimli çalışmaları ve mücadelesiyle, dürüstlüğü ile her zaman takdir toplayan ve 20 yıl önce aramızdan ayrılan Hilmi Aka’nın Kıbrıs Türk halkında verdiği bu değerli hizmetler bugün büyük bir saygıyla anılıyor ve yad ediliyor…