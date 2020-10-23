Arazi Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Ltd. Kooperatifi’nin kullanımına açıldı

Gazimağusa Laguna bölgesinde bulunan bir arazi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın girişimleri neticesinde balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Ltd. Kooperatifi’nin kullanımına açıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Dursun Oğuz ile Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Ltd. Kooperatifi’nden Reşat Taşkın Biçmen tarafından arazinin kullanımı ile ilgili protokol imzalandı.

Bakan Oğuz, protokolün imzalanması için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kooperatifin ihtiyacı olan hizmet binası ile ilgili arazi sorununun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kooperatiflerin, işbirliği yoluyla, iş ve refahı doğrudan etkileyen sürdürülebilir işletmeler olduğunu belirten Oğuz, arazinin kullanılması konusunu anlayış ile karşılayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Ltd. Kooperatifi adına konuşan Reşat Taşkın Biçmen ise, geçmiş üç hükümet döneminde arazi ile ilgili sorunun çözülemediğini belirtti ve Bakan Dursun Oğuz’a yaptıkları girişim için ve ayrıca Komutana da teşekkür etti.