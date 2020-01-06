Ardahan- Kantara Anayolu’nda toprak kayması

Polis, Ardahan- Kantara Anayolu’nun 3-4'ncü km'leri arasında aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, “Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.