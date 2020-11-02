Arıklı: "50 saniyede sonuç veren test kitlerinin kullanımına başlanmalı"

Meclis Genel Kurulunda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sağlıkta karantina uygulaması ve gereksiz giderler başlıklı konuşmasında, İzmir’deki depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Arıklı karantina için harcanan kaynaklara işaret etti.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karantina sistemi olmadığını dile getiren Arıklı, ülkeye gelecek olanlar için karantina sisteminin sürekli değiştiğine de işaret etti.

Dünyada havaalanlarında, sınır kapılarında 50 saniyede sonuç veren test kitlerinin kullanıldığını söyleyen Arıklı, bu uygulama başlatılırsa hem turistlerin hem öğrencilerin ülkeye gelişlerinde yaşanan sıkışıklığın azaltılabileceğini belirtti.

Sağlık alanında savurganlık olarak tanımlanabilecek harcamalar yapıldığı yönündeki iddialara da değinen Arıklı, bu alandaki harcamaların incelenmesi için bir Meclis araştırmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve bir araştırma önergesi vereceklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 14:30