Arıklı: "Kimse devletten daha güçlü değildir"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt krizinin ardından sorunun dün sabah itibarıyla çözüldüğünü, tedarikçi firmaların akaryakıt istasyonlarına dağıtım yapmaya başladıklarını ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı açıklamasında, bazı akaryakıt istasyonlarının, tedarikçi firmalardan aldıkları akaryakıtı piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddiaların bulunduğunu belirterek, “Stokçuluk ağır bir suçtur ve cezası da ağırdır.” ifadelerini kullandı.
Arıklı vatandaşları, stokçuluk yaptığından şüphelendikleri akaryakıt istasyonlarını Ticaret Dairesi’nin Alo 171 hattına ihbarda bulunmaya davet etti.
Arıklı, “Şurasının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki, Kimse Devletten daha güçlü değildir...” dedi.