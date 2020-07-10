ARUCAD, 1. Liseler Arası Tasarım Yarışmasının ödül töreni yapıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD), liselere yönelik düzenlediği 1. Liseler Arası Tasarım Yarışmasının ödül töreni dün akşam Atölyeler Binası’nda yapıldı.

Yarışmada birinciliği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Alona Zelikova, ikinciliği Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Sim Nehir Selışık, üçüncülüğü Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Efe Karabıyıklı aldı.

Ödüller, sırasıyla ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ş. Sinan Arkın, Rektör Vekili Prof. Dr. Marko Kiessel tarafından verildi.

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın konuşmasında, öğrencilerin tasarımlarını çok beğendiğini, ARUCAD’ın Bölgedeki sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi olması dolayısıyla gençlerin yaratıcılıklarını teşvik edecek geleceğe yönelik yarışma ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. İlk üç ödülü kazanan yarışmacılara, ARUCAD’dan tam burs ve para ödülleri takdim edildi. Ayrıca kazanan yarışmacıların liselerinin resim atölyelerine ihtiyaçlarının giderilmesi adına katkıda bulunuldu.

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Turan Aksoy, ARUCAD Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı ve ressam Filiz Ankaç’ın jüri üyesi olduğu yarışmada ilk üç kazanan öğrenci belirlendikten sonra diğer katılımcıların tasarımlarından bir seçki yapılarak sosyal medya ödülleri için oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Anafartalar Lisesi’nden Eda Güler birinci, Atatürk Meslek Lisesi’nden Burcu Ekizoğlu ikinci, Yakın Doğu Koleji’nden Hazal Merçil üçüncü oldu. Sosyal Medya ödüllerini kazanan öğrenciler, Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atölye Arkın’ın kurs programlarına ücretsiz olarak katılmaya hak kazandı. Törende, liselerin sanat öğretmenlerine teşekkür belgesi sunuldu.

ARUCAD 1. Liseler Arası Tasarım Yarışması’nda “Süper Kahramanlar Kıbrıs’ta” adı verilen başlık altında öğrencilerden hayal dünyalarındaki kahramanlarının nasıl güçlere sahip olduklarını ve bu güçler doğrultusunda nasıl göründükleriyle ilgili dijital bir portfolyo hazırlamaları talep edildi.