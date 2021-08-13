Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 17.00’de yeniden toplanacak

Asgari Ücret Tespi Komisyonu, yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından, tarafların talebi üzerine, masaya sunulan önerilerin kendi örgütleri tarafından yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplantıya ara verilmesi yönünde karar üretti. Toplantı, saat 17.00’de devam edecek.

Yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla; işçi, işveren ve devlet kanadının temsilcilerinin katılımı ile bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı’nda toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, toplantıya 17.00’ye kadar ara verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, sosyal tarafların talebi üzerine, masaya sunulan önerilerin kendi örgütleri tarafından yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplantıya ara verilmesi yönünde karar alındı.

Açıklamaya göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelecek.

Yapılan açıklamada ayrıca, “22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 10.maddesinin 3.fıkrasına göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu ile ilgili kuruluşlar kendi yetkili organlarına bilgi verip görüş alabilirler. Ancak Komisyondaki görüşmeler ve alınan kararlar gizlidir” bilgisinin yer alması dikkat çekti.