Askeri Limanı’nın Kullanımı ve İdari Esasları Protokolü̈ belirleniyor

Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nın Kullanımı ve İdari Esasları Protokolü̈ ile ilgili güncelleme çalışması başlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve bölge balıkçıları söz konusu çalışmaya katkı koyuyor.

Bu amaçla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda bugün bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Bakan Dursun Oğuz, Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Yedidalga Balıkçılar Birliği Başkanı Ergül Numan ve birlik üyeleri hazır bulundu.

Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nın Kullanımı ve İdari Esasları Protokolü 2011 yılında hazırlanmıştı.

Açıklamada, 2011 yılından bugüne kadar yaşanan gelişmeler protokolün yeniden güncellenmesi gerekliliğini ortaya koyduğu ve rıhtımla ilgili son yapılan tadilatın ardından, rıhtımın genişlemesiyle birlikte protokolün de yeniden gözden geçirilmesinin elzem hale geldiği kaydedildi.