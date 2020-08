Askı öncesi seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 198 bin 867 olduğunu kaydederek, sandık sayısının önümüzdeki hafta yapılacak çalışmayla kesinleşeceğini belirtti.

ŞEFİK BRT’DE KONUŞTU

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik Narin Ferdi Şefik BRT’de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçimle birlikte halka sunulacak Anayasa Değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu.

“SEÇMEN SAYISI 198 BİN 867”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik askı öncesi seçmen sayısının 198 bin 867 olduğunu söyledi.

Şefik, 198 bin 867 seçmenin 6 ilçeye dağılımı şöyle aktardı:

Lefkoşa 63 bin 843, Gazimağusa 49 bin 958, Girne 42 bin 773, Güzelyurt 15 bin 16, İskele 20 bin 419, Lefke 6 bin 858.”

“ESKİSİ KADAR İTİRAZ FAZLALIĞI OLMADIĞI İZLENİMİM VAR”

Seçmen listelerine partilerden eskisi kadar itirazlar olmadığını söyleyen Şefik, “Bir dönemde bu konuya siyasi partiler daha fazla hassasiyet gösterirdi. Eskisi kadar bir itiraz fazlalığı olmadığı izlenimim var” diye konuştu.

“OY VERMEYE GELENE ELDİVEN VERİLECEK”

Narin Ferdi Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde pandemi dolayısıyla alınacak olan tedbirlere ilişkin de açıklamada bulundu.

Şefik şunları kaydetti:

“Şanslıyız ki seçim Ekim’de. Ekim ayında iklim çok ılımlıdır. Klima kullanılma ihtiyacı yoktur, camların da açık olması mümkündür. Bu şartlarda sandık kurulunun sosyal mesafede oturmaları gerekecek. Kişilerin zaten oy verme yerine gittiğinde arada mesafe vardır. Maske muhakkak kullanılacak. Onun ötesinde de mühür ve kalem kullanılması söz konusudur. Her oy vermeye gelene eldiven verilecek. Ki o eldiveni giyip o mührü ve kalemi eline alacak. Seçmen oyunu kullanıp oy pusulasını şeffaf sandığın içerisine attıktan sonra eldivenlerini çıkaracak kapının dışındaki çöp kutusuna atacak. Ve bu koşullarda seçimin rahat yapılabileceğini ümit ediyorum.”

“HER SANDIKTA SEÇMEN SAYISI MAKİMUM 320’YE KADAR OLABİLİR”

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, seçimde sandık sayısının ne olacağının henüz belli olmadığını da söyledi.

Şefik, “Şu anda seçmen listelerini ilçelere yolladık. İlçelerde sandıkların sayısı ve kişilerin nerde oy verecekleri tespit edilecek. Çünkü ilave seçmen vardır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oy pusulasına bir mühür olduğundan dolayı her sandıkta seçmen sayısı maksimum 320’ye kadar olabilir. Önümüzdeki hafta yapılacak çalışma ile kesin sandık sayısı o zaman belli olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması basittir ancak bu koşullardan dolayı belki de birazcık daha mı azaltırız sandıklardaki seçmen sayısını. 300’ünün altına düşmeyiz ama 320’de bırakır mıyız yoksa varsın daha az mı olsun deriz onu artık Yüksek Seçim Kurulu olarak önümüzdeki hafta belirleyeceğiz” dedi.

Anayasa Değişikliği ile Yüksek Mahkemede yargıç sayısını artırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Şefik, rakamı yüksek tutmalarının nedenin de yıllar içerisinde ikinci bir yargıtay heyeti ve YİM heyetinin gerekebileceği olduğunu söyledi.

“YARGININ GÜNDEME GELMESİ EVET RAHATSIZ EDİCİ BİR UNSUR”

Şefik, “Ülkede bu kadar sorun varken böyle bir konu ile yargının gündeme gelmesi evet rahatsız edici bir unsur ama bu şansı yakalamışken bundan geri dönmekte çok mümkün değil. Çünkü gerçekten ciddi bir sorundur. Dava sayılarımızı hep izah ediyorum. Bu dava sayılarına 8 yargıcın bakması çok ağır bir yüktür. Yeterli değildir. Hep söylediğimiz bu sayının artması gerekir” dedi.

“SAYIMIZIN ÇOĞALMASINI İSTEDİK”

Yarın artık seçim takvimini uygulamaya başlayacaklarına değinen Şefik, “O da ayrı yüktür. Bu yük altından kalkabiliyoruz ama bazı işlemler uzuyor, gecikiyor ki bu da bizi rahatsız eder. Daha erken netice verecek şekilde çalışmak isteriz. Bu yük azalacak değil artacaktır. O nedenle Yüksek Mahkemenin sayısının takviye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünceyle bu zaruret ve ihtiyaç olduğu için bize de en fazla nedir istediğiniz diye sorulduğunda sayımızın çoğalmasını istedik” diye konuştu.

“UMARIM SİYASİLER DÜŞÜNCELERİNİ HALKLA PAYLAŞIRLAR”

Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik propaganda sürecinde adayların, siyasi partilerin Anayasa Değişikliğine zaman ayırıp ayırmayacaklarını bilemediğini söyledi.

Narin Ferdi Şefik, “Basında veya herhangi bir parti başkanının konuşmalarında bu konuya değindiklerini görmedim. Onların bu konu ile konuşup konuşmayacakları tabi ki kendi takdirlerinde olan bir şeydir. Çünkü bayağı ciddi bir seçime gidiyoruz. Ve ülkedeki koşullarda ağır olduğu için muhakkak seçim kampanyası yapmakta çok önemli olacaktır. Bu önemli dönem içerisinde mahkeme ile ilgili zaman ayırıp, ayıramayacaklarını ben de bilmiyorum. Umarım siyasilerde bu konudaki düşüncelerini halkla paylaşırlar, izah ederler. Çünkü 2014’deki Anayasa değişikliğini halkın bilmediği ve kendilerine izah edilmediği için hayır oyu vermeyi tercih ettiği hep söylendi” dedi.

Narin Ferdi Şefik, yarından sonra Yüksek Seçim Kurulu Başkanı şapkasını takacağını o yüzden Anayasa Değişikliği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmasının artık söz konusu olamayacağını ifade etti.