Atakan, görevde olan personele teşekkür etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, görevi başında olan bakanlığına bağlı tüm personele ve örgütlü sendikalara teşekkür ederek, görev ve ülke bilinciyle, özveri ile zor günlerin geride bırakılacağını kaydetti.

Bakan Atakan’ın açıklaması şu şekilde:

“İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte her türlü hal ve şartta görevlerini eksiksiz bir şekilde sürdüren ve görev başında olan Bakanlığımıza bağlı tüm Sivil Havacılık Dairesi, Limanlar Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Trafik Dairesi ve Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma personellerine, bu birimlerde örgütlü sendikalara ve bu sendikaların başkan ve yöneticilerine yürekten teşekkür ederim. Görev ve ülke bilinciyle, özveri ile bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağımıza inancımız tamdır.”